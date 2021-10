Winactie: Maak kans op 2 kaarten voor het Fort X offroad Island Bikefestival

Wat is er nou een mooier avontuur dan een dagje ‘vastzitten’ op een spectaculair eiland met alles wat je lief hebt: je fiets, fietsvrienden en/of gezin? Op zondag 24 oktober 2021 organiseert Viskercycles het Fort X offroad Island, een bikefestival voor jonge en oudere gravelaars, crossers, beachracers en bikers op een zeer unieke locatie: Het Forteiland in de haven van IJmuiden.

Op, rond en zelfs in het Fort loopt een prachtig en spectaculair in- en outdoor parcours speciaal ontworpen voor 3 gravel-cross-beach-mtb races wat zeker voor genoeg spektakel gaat zorgen. Het festival bestaat uit een heuse FortX 3 uurs estafette voor teams of solo, de Fort X Classicrace (mtb-oldtimers) en een Kidsrace in het Fort.

Naast de diverse stands en het bekijken van de wedstrijden is er voor de deelnemers en bezoekers ook genoeg voor de innerlijke mens. Vlakbij de start, finish en wisselzone is het middelpunt van het festival en staan de kraampjes van Sab’s Deli, Il Magistrale cyclingcoffee, Crepes des Coureur en De Waterdrager

Met dank aan Visker Cycles mogen we deze week kaarten weggeven voor dit evenement. Wil jij deel uitmaken van deze unieke belevenis? Geef dan antwoord op de volgende vraag:

Hoe laat start de Fort X classicrace?

(je vindt het antwoord op de site van het evenement)

Deadline:

Donderdag 21 oktober om 16:00