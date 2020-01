Winactie: Geef jouw mening en maak kans op leuke prijzen maandag 20 januari 2020 om 09:00

Geef jij graag jouw mening en vind je het leuk om bedrijven te helpen? Doe dan mee met MeMoPanel, het grootste panel van Nederland. Elke maand worden er onder de deelnemers leuke cadeaus verloot, zoals een Apple iPad of een voucher van bol.com.

Wat is MeMoPanel?

MeMoPanel is het grootste online panel van Nederland en is dagelijks op zoek naar de mening van iedereen in Nederland. Door jouw mening in te vullen in vragenlijsten ondersteun je bedrijven om keuzes te maken die het beste aansluiten op jouw opinie. Iedere maand verloot MeMoPanel onder alle deelnemers aantrekkelijke cadeaus.

Wat moet je doen?

Ga naar de site van MeMoPanel

Maak een GRATIS account aan

Vul de vragenlijsten in en maak kans op leuke prijzen