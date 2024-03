maandag 4 maart 2024 om 10:15

Win kaarten voor de Launch Party van RIDE Magazine op vrijdag 8 maart

Ride Op vrijdag 8 maart verschijnt de nieuwe voorjaars-editie van RIDE, het dubbeldikke wielermagazine dat samengesteld is door de redactie van WielerFlits. Het wordt alweer de twaalfde editie van ons premium magazine vol met mooie wielerverhalen. Daar willen we op feestelijke wijze bij stilstaan met een nieuwe Launch Party.

Aanstaande vrijdag zijn we te gast bij Oneway Bike in Rotterdam, distributeur van o.a. Cube en Lezyne en een van onze partners van het eerste uur. We beginnen rond het middaguur met een rondje fietsen met onze lezers. In de middag nemen we een live podcast op met onder anderen Maarten Tjallingii, die in de nieuwe RIDE aan het woord komt over zijn deelname aan de monstertocht Coast to Coast Challenge.

RIDE-abonnees zijn verzekerd van een uitnodiging voor deze middag. Heb jij ook zin om langs te komen? Doe dan mee met onze winactie. We geven namelijk 5 kaarten weg voor deze leuke wielermiddag.

Wat moet je doen?

Geef antwoord op de vraag in onderstaand formulier.

Deadline

Woensdag 6 maart om 18.00 uur

RIDE-abonnees krijgen meer

