dinsdag 27 februari 2024 om 18:30

Deze verhalen lees je in de nieuwe voorjaarseditie van RIDE Magazine

Ride Tijd voor het voorjaar! Op vrijdag 8 maart verschijnt de nieuwe voorjaarseditie van RIDE Magazine. Onze redactie heeft met veel liefde een 188 pagina’s dik magazine samengesteld om de start van het nieuwe wielerseizoen met nog meer plezier te beleven. Een must-have voor iedere wielerliefhebber! Bestel hem nu online en krijg onze RIDE seizoensposter cadeau.

We hebben ons best gedaan om weer een magazine te maken dat de hele klassiekerperiode op je salontafel kan blijven liggen. En dat is met maar liefst 188 pagina’s aan leesplezier weer gelukt. De nieuwe RIDE staat vol met interviews met kleurrijke smaakmakers uit het internationale wielerpeloton. Onze seizoensgids van zowel de mannen- als de vrouwenploegen is een ideaal naslagwerk voor de wedstrijden die in het vooruitschiet liggen.

(klik op het plaatje voor een grotere versie)

In onze nieuwe voorjaars-editie is er volop aandacht voor de dames. Zo hebben we een exclusief dubbbelinterview met de nummers 1 en 2 van de wereldranglijst: Demi Vollering en Lotte Kopecky. RIDE Magazine sprak de twee heersers van het damespeloton in het Spaanse Javéa tijdens hun trainingskamp ter voorbereiding op het komende wielerseizoen. Daarnaast kijkt Eurosport-commentator en RIDE-redacteur Tim de Vries in een uitgebreide voorbeschouwing vooruit op het nieuwe seizoen.

Bij de mannen was Mathieu van der Poel de grote winnaar van het afgelopen wielerjaar. Achter iedere succesvolle topsporter, staat een groep loyale luitenanten die dit mogelijk maken. We spraken de regerend wereldkampioen dit keer niet over hemzelf, maar over zijn adjudanten die hem tijdens de wedstrijden bijstaan. Samen met Mathieu en zijn helpers proberen we het winnende recept van de Vlaamse succesformatie Alpecin-Deceuninck te verklaren.

Sepp Kuss werd vorig seizoen de verrassende winnaar van de Vuelta. Als één van de beste klimmers van het peloton kwamen zijn kwaliteiten het best tot zijn recht als luxeknecht. Totdat de Amerikaan vorig jaar in het rood kwam te rijden in de Vuelta a España en ondanks de aanwezigheid van Jonas Vingegaard en Primoz Roglic de koppositie niet meer afstond. RIDE Magazine sprak met de Amerikaan over de impact van die zege.

Zoals je van ons mag verwachten, staat de nieuwste RIDE ook bomvol inspiratie over de mooiste bestemmingen om zelf te gaan fietsen. Zo presenteren wij een toertochtenkalender, waarvoor onze redactie de leukste tochten (weg+gravel) van dit voorjaar heeft geselecteerd. Daarnaast presenteren we de mooiste routes van Europa, van Frankrijk tot Italië en van Zwitserland tot Oostenrijk. Dat wordt dringen op de bucketlist!

Ook op materiaalgebied lees je in de nieuwe RIDE alles over de laatste ontwikkelingen. Zo ontleden we de Merida Silex (de fiets waarop Matej Mohoric het WK Gravel won) en nemen we de Cube Agree onder de loep. Bovendien krijgen RIDE-lezers een exclusief kijkje achter de schermen bij het Europese hoofdkwartier van Specialized. Met Shimano zoeken we uit wat jouw fiets nodig heeft om het nieuwe seizoen voortvarend te kunnen beginnen, we testen het laatste materiaal op het gebied van bikepacking en maken kennis met de fietsbrillen van het nieuwe Vlaamse merk NAOS.

En dat is nog niet alles. Met Matej Mohoric spraken we over de nieuwe wetten in het huidige wielerpeloton en Michael Boogerd kijkt 25 jaar na dato terug op zijn winst in Parijs-Nice. We maken tijdens een openhartig gesprek kennis met de mens achter Tiesj Benoot, maken kennis met de collectie van verzamelaar Jeroen Linders en delen een boeiende reportage over een monstertocht dwars door Nederland. Raymond Kerckhoffs maakte met kenners hoogleraren Daam Van Reeth en Wim Lagae een analyse van de economische staat van het wielrennen. De gelouterde wielerfotograaf Cor Vos (en hofleverancier van RIDE) deelt met ons zijn mooiste wielerfoto’s. Daarnaast leggen we in een artikel uit hoe je ook als oudere sporter een betere renner kan worden.

Dat alles maakt de nieuwste editie van RIDE een uitgave waarmee je uren kan genieten van schitterende verhalen over de wielersport. Wanneer je hem nu online bestelt, dan krijg je hem thuisbezorgd voordat hij op 8 maart in de winkel ligt. Voor slechts € 9,95 is hij van jou. Wij betalen de verzendkosten en je krijgt van ons de RIDE seizoensposter cadeau!