Win een uniek VIP arrangement voor de Amstel Gold Race met Sanidirect

De Amstel Gold Race vormt dit jaar weer een van de hoogtepunten van het klassieke voorjaar. Tijdens het derde weekend van april zullen zowel zowel de profs als duizenden amateur-renners de Limburgse heuvels bedwingen. Wil jij de Amstel Gold Race dit jaar op een unieke manier van dichtbij meemaken? Speel dan snel mee met onze winactie.

Met dank aan Sanidirect kunnen we in aanloop naar de Limburgse heuvelklassieker een bijzonder leuke prijs weggeven. Sanidirect biedt jou als partner van de Amstel Gold Race de mogelijkheid om de wedstrijd dit jaar op een unieke manier te beleven.

Onder de goede antwoorden op deze winactie verloten we dit schitterende prijzenpakket:

2x deelnamekaarten voor de Amstel Gold Race Toertocht op zaterdag 14 april a.s.

2x VIP-arrangement voor de koersdag op zondag 15 april a.s., incl. toegang & ontvangst in het VIP paviljoen bij de finish.

Op de koersdag op zondag meerijden in de koers met een gastenauto; beleef de koers op unieke wijze

Een meet & greet met Leontien van Moorsel en Leo van Vliet, koersdirectie van de Amstel Gold Race

Inclusief 2 overnachtingen bij Thermae 2000 in Valkenburg; incheck op vrijdag en check out op zondag

Hoe werkt het?

1. Geef uiterlijk zondag 9 april 2023 om 09.45 uur jouw antwoord door via onderstaand formulier. Maximaal 1 deelname per huishouden toegestaan.

2. Na afloop wordt de hoofdprijs onder de goede antwoorden verloot.

3. De winnaar wordt na afloop via e-mail bekendgemaakt.

Vul onderstaand formulier in om mee te spelen