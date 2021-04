Win een Therm-a-Rest Trail Pro, een must-have voor jouw Bikepacking avontuur

De populariteit van Bikepacking heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. Steeds meer wielerliefhebbers komen erachter dat deze combinatie tussen racefietsen en mountainbiken een ideale manier is om nieuwe paden en wegen te ontdekken. Voor een succesvol Bikepacking-avontuur is een goede uitrusting onontbeerlijk. Om je op weg te helpen, is er deze week met onze winactie de ultralichte zelfopblaasbare slaapmat Therm-a-Rest Trail Pro te winnen.

De Therm-a-Rest Trail Pro t.w.v. € 135,- is een zelfopblaasbare slaapmat met extra dik foam en een gebreide stretch bovenzijde voor extra comfort. Deze zelfopblaasbare slaapmat is met zijn goede verhouding tussen comfort, warmte en gewicht de droom van iedere bikepacker. De innovatieve StrataCore ™ van Therm-a-Rest constructie geeft de Trail Pro een indrukwekkende warmte-gewichtsverhouding voor een schuimmatras, terwijl de dikte van 7,6 cm zorgt voor een comfortabele nachtrust, zelfs als de temperatuur begint te dalen.

Een R-waarde van 4,4 betekent dat de Trail Pro perfect is voor avonturen in 3 seizoenen, en ideaal is voor wie op zoek is naar een lichtgewicht schuimmatras wat je makkelijk wegstopt in je rugzak. De WingLock-Klep zorgt ervoor dat de mat zeer snel wordt opblazen en leegloopt.

Gewicht (g): 820g

R-waarde: 4.4

Dikte (cm): 7,6 cm

Zondag 2 mei 2021 om 23:59