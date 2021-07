Win deelname aan een unieke testdag van de nieuwe SCOTT SPARK

Wil jij de kans krijgen om een gloednieuwe mountainbike te testen op een uitdagend parcours? Onze mediapartner SCOTT biedt de lezers van WielerFlits de unieke gelegenheid om deel uit te maken van de SPARK Experience Tour op zaterdag 7 augustus.

Tijdens de SPARK Experience Tour krijg je de kans om de nieuwe SCOTT SPARK, met geïntegreerde dempers en weggewerkte kabels, uit te testen. In de mooie natuur van het Belgische Jupille rijd je samen met o.a. de olympische atleten Jens Schuermans en Githa Michiels over de mooiste routes die de omgeving te bieden heeft. Beklim, daal af en slinger langs bos- en veldpaden, weides, landwegen en single tracks in een adembenemend Ardens landschap met prachtige uitzichten.

Wat moet je doen?

Geef antwoord op de volgende vraag:

Op welke dag vindt de Olympische titelstrijd cross-country bij de mannen plaats?

Deadline:

Zondag 18 juli 23:59

De winnaar wordt maandag 19 juli per e-mail bekendgemaakt