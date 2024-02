woensdag 21 februari 2024 om 13:02

William Junior Lecerf zegeviert nu wel in Tour du Rwanda, Reinderink blijft leider

In de voorbije ritten van de Tour du Rwanda kwam William Junior Lecerf net tekort voor de overwinning, maar in de vierde etappe was het wél raak voor de jonge Belg. De 21-jarige renner, die in deze ronde uitkomt voor de opleidingsploeg van Soudal Quick-Step, versloeg in de sprint Jhonatan Restrepo en Julien Simon.

Met Pepijn Reinderink in de leiderstrui, kregen de renners in de Tour du Rwanda vandaag alweer de vierde etappe voor de wielen geschoven. Kort maar krachtig: zo konden we de rit wel omschrijven. Tussen Karongi en Rubavu moest het peloton slechts 93 kilometer afleggen, maar onderweg volgden er wel vijf gecategoriseerde beklimmingen, waaronder een (12,5 km aan 2,4%) van eerste categorie. De top van de laatste hindernis, de klim van Rubavu (1,6 km aan 6,9%), lag op iets minder dan tien kilometer van de streep.

Froome laat zich (even) zien, Latour op avontuur

In een doldwaas openingsuur werd er slag om slinger gedemarreerd vanuit het peloton, maar bleek het bijzonder moeilijk om een vroege vlucht op poten te zetten. Zo liet Chris Froome zich zien in de spits van de koers, maar de viervoudig Tourwinnaar werd al vrij snel weer gegrepen. Een daaropvolgende aanval van Pierre Latour leek meer kans van slagen te hebben. De Fransman van TotalEnergies wist in zijn eentje een voorsprong van driekwart minuut te vergaren.

Alleen: Latour had de pech dat de opleidingsploeg Soudal Quick-Step andere plannen had in het peloton. De Belgische formatie nam de koers resoluut in handen in dienst van leider Pepijn Reinderink en de nummer drie in het klassement, William Junior Lecerf. Dat was ook wel nodig, aangezien Latour in het klassement nog altijd maar op een halve minuut volgde en dus een gevaar was voor de leidende positie van Reinderink. Toch hield de eenzame koploper bijzonder lang en knap stand.

Een andere Fransman neemt over

Met nog 25 kilometer te gaan bedroeg de voorsprong van Latour nog altijd een kleine minuut, maar de Fransman had inmiddels wel het gezelschap gekregen van een jongere landgenoot. De 19-jarige Ronan Augé – die uitkomt voor de opleidingsploeg van Groupama-FDJ – wist in de afdaling van de klim van Kinhira met succes de oversteek te maken. Sterker: Augé ging op en over Latour en begon solo aan de laatste twintig kilometer, en dat met een voorsprong van een halve minuut

Het bleek echter niet genoeg om uit de greep te blijven van de achtervolgende groep, en dus konden we ons gaan opmaken voor een sprint. Lecerf was er in deze Tour du Rwanda al een paar keer dicht bij, maar kwam telkens net tekort. Dit keer wist de jonge Belg echter wel aan het langste eind te trekken. Restrepo moest dit keer genoegen nemen met een tweede plaats, de ervaren Fransman Julien Simon werd derde. Pepijn Reinderink kwam als vijfde over de streep en gaat nog altijd aan de leiding in het klassement.