Wilfried Peeters verrast: “Op een dag staat Remco Evenepoel aan de start van de Ronde van Vlaanderen”

Wilfried Peeters, ploegleider bij Soudal Quick-Step, heeft aangegeven dat hij denkt dat Remco Evenepoel een keer zal starten in de Ronde van Vlaanderen. De Belg geeft aan dat toppers zoals Evenepoel steeds op zoek zijn naar nieuwe uitdagingen. “Remco leert ook graag bij.”

“Remco leert ook snel bij. Gezien in hoe weinig tijd hij dwars door het peloton heeft leren rijden? Hoe hij ondertussen sprinten kan voorbereiden? Er is niet alleen de positionering die van belang is in de Ronde, maar ook de stuurvaardigheid”, vertelde Peeters aan Het Nieuwsblad.

Ploegleider Peeters heeft ook vertrouwen in de capaciteiten van zijn poulain. “Als je morgen Remco Evenepoel bij de tweede keer Oude Kwaremont vooraan afzet, wie gaat er hem dan afrijden? Hij heeft al zulke wedstrijden gereden, hé. Niet alleen in de Baloise Belgium Tour, maar ook op het WK in Leuven en in de Brabantse Pijl. Dat waren toch ook allemaal dat soort hellingen.”

Wanneer zouden we Evenepoel dan in actie zien in Vlaanderens Mooiste? “Volgend jaar is misschien nog te vroeg”, aldus Peeters. “Ik zou er geen datum op kleven, maar op een dag staat Remco aan de start van de Ronde van Vlaanderen. Daar ga ik vanuit.”