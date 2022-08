Wilfried Peeters: “Er komen niet veel kansen meer voor Alaphilippe in deze Vuelta”

Voorlopig zien we niet de beste Julian Alaphilippe in de Vuelta a España. In etappe vier kende de Fransman een etappe op zijn maat, maar kwam hij er niet aan te pas. En vandaag eindigde hij niet eens in het peloton. Bij Quick-Step Alpha Vinyl beseffen ze dat ze niet over de beste Alaphilippe beschikken..

“Het is logisch dat het nog even zal duren vooraleer hij weer op zijn niveau is. Hij heeft een week thuisgezeten met corona na de Tour de Wallonie en dat heeft krachten gekost”, aldus ploegleider Wilfried Peeters aan de microfoon van WielerFlits.

“Gisteren was het al niet honderd procent, maar uit vandaag zou ik niet te veel conclusies trekken, want er viel toch niets meer te winnen. Natuurlijk was rit vier een etappe op zijn maat, maar hij zei achteraf: op 300 meter van de meet had ik de kracht niet meer om te ‘ontploffen’. Tot daar was hij wel nog mee.”

Wordt een ritzege de komende weken dan lastig voor de wereldkampioen? “Er waren sowieso al niet veel kansen voor hem. Gisteren hebben we hem wel de kans gegeven om voor de ritzege te gaan. Maar de komende weken weet hij ook dat het klassement van Remco het hoofddoel is.”