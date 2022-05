Wilco Kelderman twee weken na hersenschudding weer top in Giro

Wilco Kelderman zal vandaag samen met het wielerpeloton de Etna beklimmen in de vierde etappe van de Giro d’Italia. In 2020 reed de Nederlander nog naar een vierde plaats in de rit die eindigde op de Etna, als eerste klassementsman. Kelderman staat momenteel op een vijfde plaats in het algemeen klassement.

De renner van BORA-hansgrohe is met andere woorden goed begonnen aan zijn Giro d’Italia. Kelderman kende nochtans aan slechte aanloop, zo hield hij meerdere blessures over aan een valpartij in Luik-Bastenaken-Luik. “Ik wist even niet meer waar ik was. Ik heb daar een hersenschudding opgelopen en een dikke knie. Ja, toen dacht ik dat ik mijn Giro kon vergeten”, vertelde hij aan het AD. Vandaag staat er met de finish op de Etna een belangrijke test op hem te wachten.

“Ik kijk er wel naar uit. En dat komt ook wel, omdat het de laatste keer zo goed ging daar (Kelderman werd vierde in 2020 op de Etna, red.). Andersom werkt dat ook zo. Neem bijvoorbeeld de beklimming van de Zoncolan. Daar heb ik een keer een heel slechte dag gehad. Dan kijk je er niet per se naar uit om daar nog een keer naar boven te rijden. Bij de Etna heb ik dat goede gevoel wel. Een lange, geleidelijke klim ligt mij wel.”

“Ik ben echt blij met dit begin, maar er komt nog heel veel aan”

Of die goede herinnering zal helpen? “Het begint allemaal met goede benen natuurlijk. Als je die niet hebt, maakt het niets uit welke berg je op rijdt.” Maar die goede benen heeft de Nederlander wel, dat bewees hij door in de eerste twee etappes telkens in de top-10 (vijfde in de eerste rit, zevende in de tijdrit) te eindigen.

“Het gevoel in de tijdrit was echt goed. Ik had een goede cadans en kon op het einde nog een goede beklimming rijden. Dat geeft wel een boost voor het vertrouwen. Nu kan ik zeggen: ik ben echt blij met dit begin. Maar ja, we zijn pas net begonnen, hè. We hebben nog geen echte berg gezien en er komt nog heel veel aan.”

Verder amuseert Kelderman zich zonder enige twijfel in Italië. “Ik hou van de tijd van het jaar. Als alles mooi in bloei staat. Dat is toch mooi fietsen. Dit is zeker mijn favoriete wedstrijd van het jaar. Ik heb er eigenlijk altijd wel een goed gevoel. En mooie herinneringen natuurlijk”, doelt hij op zijn derde plaats in 2020.