Wilco Kelderman traint weer zonder nekbrace

Wilco Kelderman heeft via social media een update gegeven over zijn herstel. Het herstel van de onfortuinlijke Nederlander van BORA-hansgrohe gaat langzaam aan de goede kant op. Inmiddels kan hij weer zonder nekbrace trainen, zo laat hij weten op Instagram.

De nummer drie van de jongste Giro d’Italia was in Italië betrokken bij een trainingsongeval met een auto. Daarbij reed de bestuurder in op een groep renners van BORA-hansgrohe. Kelderman werd samen met Rüdiger Selig en Andreas Schillinger daarop naar het ziekenhuis overgebracht. Bij de Nederlander werden een hersenschudding en een wervelbreuk vastgesteld.

Een week geleden maakte Kelderman weer zijn eerste trainingsmeters op het online wielerplatform Zwift. Op zijn Instagram Stories is te zien dat de 29-jarige coureur nog altijd is aangewezen op de hometrainer, maar dat hij zijn nekbrace af heeft gedaan. “De eerste dagen moet ik het rustig aan doen”, schrijft Kelderman, die zijn sponsoren bedankt voor ‘steun in zware tijden’.

Het is nog onzeker wanneer Kelderman zijn rentree kan maken. Ploegmanager Ralph Denk zei onlangs dat hij verwacht dat Kelderman zo’n vier tot zes weken uit de roulatie is. “Als hij dan zonder problemen aan zijn seizoen kan beginnen, komen we nog goed weg. Natuurlijk zal hij de wedstrijdkilometers van februari missen, maar we hopen dat Wilco in maart weer op de fiets kan stappen. Dan heeft hij nog genoeg tijd om zich op de Tour voor te bereiden.”