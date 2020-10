Wilco Kelderman probeerde tevergeefs te forceren: “De klim was niet zwaar genoeg”

Wilco Kelderman probeerde in de zeventiende etappe van de Giro d’Italia een aanval op te zetten met zijn ploeggenoot Jai Hindley, maar op de klim naar Madonna di Campiglio kwam de Sunweb-tandem niet weg. Uiteindelijk bleef in de top van het klassement alles zoals het was.

Kelderman hield gemengde gevoelens over aan de bergetappe naar Madonna di Campiglio. “Aan de ene kant had ik stiekem op iets meer gehoopt. Aan de andere kant voelden de benen gewoon goed en was het ook wel goed. Ik hoopte dat ik misschien het roze had kunnen pakken, maar het was gewoon niet lastig genoeg. We hebben het wel geprobeerd, maar Almeida was ook gewoon te goed.”

Op de slotklim nam Team Sunweb het initiatief over van Deceuninck-Quick Step, dat de hele dag het tempo had bepaald. Toen enkel nog de favorieten bij elkaar waren, sprong eerst Hindley weg en probeerde Kelderman naar zijn ploeggenoot toe te springen. Het tweetal kreeg echter niet de ruimte. “We probeerden toch iets te forceren, zodat we een gat konden krijgen en we weg konden komen. Alleen dat lukte jammer genoeg niet.”

Of de etappe van donderdag over de Stelvio nog belangrijker wordt nu de etappe van zaterdag naar Sestriere is aangepast, werd hem nog gevraagd. “Morgen wordt belangrijk, maar elke dag is belangrijk. De strijd is nog niet gestreden. Vooral morgen wordt een grote dag.”