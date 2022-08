Wilco Kelderman over sterke ploegentijdrit: “Denk dat we tevreden kunnen zijn”

BORA-hansgrohe heeft in de openingstijdrit van de Vuelta in Utrecht de schade beperkt ten opzicht van de concurrentie. Na afloop sprak Wilco Kelderman met de NOS: “Schade beperken is wel gelukt”

“Natuurlijk bespreek je vooraf wat dingen, zoals bochten aansnijden”, aldus de Nederlander. “Maar als het publiek zoveel herrie maakt als vandaag is het lastig om elkaar te coachen. Ik hoorde de ploegleider soms ook bijna niet, zo hard was het. Maar het is wel heel mooi dat we hier weer zijn.”

Over de teamprestatie is Kelderman ook behoorlijk te spreken. “Zo’n ploegentijdrit is natuurlijk maar een openingsnummer, je kunt nog niet super veel over het eindklassement zeggen. Maar als het lekker draait is dat goed voor de teamspirit – en het belangrijkste is dat we de schade hebben beperkt.”

Transfer naar Jumbo-Visma

Ook had de nummer drie van de Giro d’Italia 2020 nog wat te zeggen over zijn nieuwe transfer naar Jumbo-Visma. “We waren eigenlijk altijd al in gesprek als mijn contract afliep. Ik ken die ploeg, de mensen en daardoor voelt het echt als thuiskomen. Ik ben nu wat ouder, maar heb nog altijd het vertrouwen dat ik daar het beste uit mezelf kan halen. Natuurlijk vind ik het ook mooi om voor anderen te koersen, maar we zullen zien.”