Wilco Kelderman hoopt samen met Giro-winnaar Jai Hindley Vuelta a España te rijden

Video

Voor Wilco Kelderman zit het eerste deel van dit seizoen er bijna op. Na de Giro d’Italia is de Nederlander van BORA-hansgrohe nu actief in het Critérium du Dauphiné. Na de tijdrit staat hij elfde in het klassement. “De benen voelen niet slecht, maar ik ben wel wat vermoeid”, geeft hij toe in gesprek met WielerFlits.

“Maar als ik op de fiets zit, voelt het goed”, gaat Kelderman verder. “Het valt niet tegen. Ik wil proberen om hier een klassement te rijden. Ik heb het in het verleden ook wel eens gedaan, dus ik wilde het dit jaar ook gewoon proberen. Het laatste weekend is lastig, dus we gaan zien of ik daar mee kan.”

Door een vijftiende plek in de tijdrit staat Kelderman nu elfde in het klassement, op 2.02 minuut van gele trui Wout van Aert en op 1.06 minuut van Primož Roglič. “Ik voel nu dat ik niet het niveau heb dat ik zou moeten hebben, maar hier moet ik het mee doen. Ik probeer er hier het beste van te maken”, kijkt hij uit naar de laatste vier etappes.

Vuelta en WK in het najaar

Kelderman laat weten dat hij na de Dauphiné een rustperiode neemt, om daarna weer op te bouwen. Mogelijk zien we hem in augustus bij de Vuelta-start in Utrecht, een regio waar hij goed bekend is. “Ik hoop wel de Vuelta te rijden. Ik heb nog niet met de ploeg daarover gesproken, maar ik verwacht wel dat ik er mag meedoen.”

Over zijn rol is nog niet veel bekend. “Dat hangt ervan af. We hebben dan heel sterke ploeg met Sergio Higuita en waarschijnlijk ook Jai Hindley. Maar ik ga me voorbereiden voor het klassement, anders wordt het voor ritzeges of in dienst. Misschien winnen we wel weer een grote ronde”, lacht hij.

Ook het WK in Australië speelt in zijn hoofd. “Zeker wel, maar dan wel in dienst voor Mathieu van der Poel. Dat lijkt me heel mooi om te doen. Mathieu kan daar wereldkampioen worden en ik kan daar best mee helpen.”