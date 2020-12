Wilco Kelderman naar de Tour: “Dat is wel het plan”

Wilco Kelderman keert komend seizoen, na een jaar afwezigheid, normaal gesproken terug in de Tour de France. Voor de nummer drie van de Giro d’Italia, die van Sunweb naar BORA-hansgrohe verkast, wordt dat zijn vierde optreden in de Franse etappekoers.

Kelderman vertelde in de podcast In het Wiel dat zijn nieuwe ploeg intussen het programma tot aan de Giro d’Italia klaar heeft. Hij begint het seizoen met de Ronde van Valencia en de Ronde van het Baskenland. “Daarna stond ik er alleen voor Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Romandië op, maar de Amstel Gold Race is bij mij om de hoek en die wilde ik ook wel erg graag rijden. ‘O, als je nog meer wilt koersen, moet je dat zeggen. Dat is wel mogelijk’, zeiden ze bij de ploeg. Dus dat is wel relaxed.”

Of Romandië te combineren is met een hoogtestage voor de Giro d’Italia, werd de Nederlandse renner, die in het voorjaar 30 jaar wordt, gevraagd. “Hahaha, dat denk ik niet”, antwoordde hij daarop. De plannen van de ploeg zijn dan weliswaar nog slechts voor de eerste periode, maar hij staat al wel op de longlist voor de Tour. “Dus het plan is wel om richting de Tour te werken.” Driemaal eerder kwam Kelderman in actie in de Ronde van Frankrijk. Eerst twee keer met LottoNL-Jumbo, in 2019 ook met Sunweb.

Voorlopig programma Wilco Kelderman in 2021

Ronde van Valencia (3-7 februari)

Ronde van het Baskenland (5-10 april)

Amstel Gold Race (18 april)

Luik-Bastenaken-Luik (25 april)

Ronde van Romandië (27 april-2 mei)

Tour de France (26 juni-18 juli)