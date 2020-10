Wilco Kelderman: “Mijn benen voelden vandaag heel goed aan” zondag 11 oktober 2020 om 18:07

Het was een lange en zware dag naar Roccaraso, stelde Wilco Kelderman vast na de negende rit van de Giro d’Italia. “Vooral op het einde waar het erg koud was.” Maar door een sterk eindschot rukte de kopman van Team Sunweb wel op naar de tweede plaats in het klassement.

“Mijn benen voelden vandaag heel goed aan”, constateerde Kelderman na afloop. “De ploeg gaf me veel vertrouwen en op de voorlaatste klim hadden we nog steeds acht man. We waren in staat om een ​​heel goede positie vast te houden en in het laatste deel voelde ik me erg goed. Ik begon mijn sprint met ongeveer 400 meter te gaan en ging gewoon voluit naar de streep om te kijken of ik wat verschillen kon maken.”

Hij had evenwel nooit het roze in gedachten. “Het was gewoon te kort voor de aankomst om een gaatje te slaan dat groot genoeg was. Ik ben echt blij met het gevoel nu en dat is het belangrijkst. We bekijken het van dag tot dag, we smeden plannen en we gaan zien wat er de komende weken mogelijk is. De ploeg heeft geweldig werk geleverd en Jai (Hindley, red.) was ook supergoed, dus ik denk dat we tevreden kunnen zijn en een goede rustdag kunnen hebben.”