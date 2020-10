Wilco Kelderman las in de krant dat hij weg moest: “Dat zag ik niet aankomen” zaterdag 3 oktober 2020 om 13:45

Wilco Kelderman heeft uit de krant moeten vernemen dat hij geen nieuwe aanbieding zou krijgen bij Team Sunweb. Dat vertelde de renner, die komend seizoen uitkomt voor BORA-hansgrohe, in aanloop naar de Giro d’Italia. Hij was op dat moment nog niet uitonderhandeld.

Zijn vertrek bij Team Sunweb is eigenlijk vrij raar gelopen, zei hij in een interview met de NOS. “In het begin had ik een dubbel gevoel; misschien wilde ik wel bij Sunweb blijven, misschien niet en wilde ik kijken wat er anders mogelijk was. Ik had al wel mijn twijfels bij Sunweb, waar in de jaren wel veel is veranderd. Het is veel meer een jongere ploeg geworden, eigenlijk veel meer planmatig en nog meer gefocust op de jongeren. Dus als oudere renner is dat wat minder.”

De gesprekken van Kelderman met Sunweb waren nog gaande. “En dat liep gewoon. Toen kwam eigenlijk het artikel in de krant en dat had ik niet zien aankomen. Uiteindelijk was het ook niet de bedoeling.” Daarna maakte hij de keuze om voor een nieuwe ploeg te gaan. “En BORA-hansgrohe kwam eigenlijk vrij snel. Ze waren superenthousiast en hadden een mooi plan. Het is een heel goede ploeg met goede trainers en een goede structuur, dat heb ik wel gemerkt.”

Vervelend

Dat hij in de krant moest lezen dat hij zou vertrekken, vond hij heel vervelend. “Het duurde ook even voordat ik te horen kreeg waarom, dus dat vond ik ook wel minder. De mensen binnen de ploeg spreken natuurlijk ook wel met journalisten en als er een harde vraag wordt gesteld, is het ook moeilijk om een goed antwoord te geven. En dat was een beetje misgegaan. Dat begrijp ik ook wel. Maar toch is het vervelend dat je dat zo moet lezen.”

“Uiteindelijk is het voor mij prima. Zulke dingen gebeuren ook en ik ben er niet boos over of zo. Maar het is gewoon zonde, het had niet gemogen”, zei Kelderman tot slot.