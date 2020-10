Wilco Kelderman: “Jammer genoeg kwamen we net tekort voor het roze”

Wilco Kelderman was onder de indruk van de kracht van zijn ploeg Team Sunweb in de vijftiende etappe van de Giro d’Italia. Op weg naar Piancavallo pakte de Nederlander veel tijd terug op João Almeida. “Jammer dat we dan de etappe niet kunnen winnen en net tekort komen voor het roze.”

“Toen we begonnen te rijden was iedereen gewoon super, dat was echt niet normaal eigenlijk”, reageerde Kelderman naderhand bij de NOS. “Toen we de slotklim opreden deed iedereen zijn werk. Het was een superhoog tempo. Jai Hindley deed echt perfect werk, die was echt super-, supersterk. Jammer dat we dan de etappe niet kunnen winnen en net tekortkomen voor het roze. Maar het was echt super hoe we gereden hebben.”

De nummer twee van de Giro gaf toe dat hij op de slotklim al redelijk op de limiet zat. “Dus ik had niet echt meer iets in de benen om te sprinten, dus dan was het gewoon vol naar de finish. Het was eigenlijk een heel lastige dag met allemaal smalle weggetjes, kronkelend naar beneden en naar omhoog. Als je dan controlerend van voren rijdt, dan scheelt dat zoveel de hele dag. Met dit tempo was het een slijtageslag eigenlijk.”

‘Almeida is hartstikke sterk’

Via zijn oortje hoorde Kelderman vervolgens dat klassementsleider João Almeida loste op zeven kilometer van de streep. “We wisten dat hij aan het breken was, maar dat is niet genoeg. Hij is gewoon hartstikke sterk. Het is wel jammer dat het vandaag niet gelukt is om het roze te pakken. Maar als je ziet wat voor koers we rijden, dan is het gewoon super, ook met Jai nu op de derde plaats.”

Al met al put de Nederlandse ronderenner veel vertrouwen uit dit optreden. “Volgende week wordt nog lastig met allemaal etappes langer dan tweehonderd kilometer en met aankomsten bergop. Er gaat nog zoveel gebeuren en er gaat nog met minuten gesmeten worden. Dit was slechts een van de etappes.” Hij denkt niet dat hij ooit zo sterk is geweest. “Ik voel me supersterk en de ploeg is dat ook. Dus het geeft heel veel vertrouwen.”