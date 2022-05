‘Wilco Kelderman is een van de beste ronderenners ter wereld en is in de Giro podiumkandidaat’

Podcast

De Giro d’Italia 2022 is in volle gang. De eerste aankomsten bergop hebben weg gehad, net als een individuele tijdrit en een aantal sprintkansen. We kunnen daarom een eerste voorzichtige balans opmaken. In deze aflevering van de WielerFlits Podcast bespreken we wat tot nu toe is opgevallen én hoe Maxim de Hongaarse goulash vond.

Daarnaast staan we uitgebreid stil bij de vorderingen die de klassementsrenners maken, wat Tom Dumoulin nu moet doen na zijn tijdsverlies, waarom Wilco Kelderman onverdiend onder de radar blijft hangen, wie volgens Maxim en Youri de te kloppen man is én waarom je Mark Cavendish kunt vergelijken met een ei dat een verstest ondergaat. Dat en meer in deze WielerFlits Podcast!

