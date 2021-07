Wilco Kelderman geen fan van Mont Ventoux: “Gaat een heel lastige dag worden”

De renners in de Tour de France moeten vandaag maar liefst tweemaal de Mont Ventoux beklimmen. Wilco Kelderman, de nummer zeven van het klassement, is geen liefhebber van de klim. “Natuurlijk, het is een speciale klim en een plek met een rijke historie, maar het is ook een klim die ik niet heel graag doe”, is hij eerlijk.

(21.5 km. aan 7.5%

De elfde etappe van Sorgues naar Malaucène telt vijf beklimmingen waarvan de laatste twee de Mont Ventoux zijn. Eerst beklimt het Tourpelotonvia de relatief gemakkelijke kant vanuit Sault (22 km. aan gemiddeld 5%), de tweede beklimming is de meer bekende route die start in Bedoin). De aankomst ligt ditmaal niet op de top, maar na een afdaling in Malaucène.

Froome

De laatste keer dat de Tour de Mont Ventoux bezocht was vijf jaar geleden. De editie van 2016 ging meteen de geschiedenisboeken. De overwinning die dag was voor Thomas De Gendt, maar wat iedereen vooral is bijgebleven zijn de beelden van Chris Froome die in de gele trui een stuk de berg omhoog rende na een val.

Kelderman beklom de Mont Ventoux eenmaal. Vorig jaar maart, in de derde etappe van Tour de la Provence eindigde hij als zevende. “Maar dat was tot Chalet Renard. Het is echt een super pittige klim. Het gaat een heel lastige dag worden, ook met de voorspelde hitte.”

De Mont Ventoux is ook een plek met een rijke Tourhistorie. De dood van de Brit Tom Simpson in 1967, het duel tussen Lance Armstrong en Marco Pantani in 2000 en het rennen van Froome in 2016 zitten in het collectieve wielergeheugen. Kelderman weet van de gebeurtenissen, maar is er niet mee bezig. “Ik moet er gewoon op en er over en dat liefst zo snel mogelijk, dan interesseert mij die historie niet zo heel veel haha. Natuurlijk, het is een speciale klim en een plek met een rijke historie, maar het is ook een klim die ik niet heel graag doe”, grijnst hij.

Podium

De kopman van BORA-hansgrohe staat momenteel dus zevende (+5’58) en slechts veertig seconden verwijderd van een podiumplaats. “Dat is speelbaar maar dan moet ik wel verbeteren”, erkent hij.”Als ik steeds tijd verlies schiet het niet op, dan zijn de andere betere. Op dit moment schat ik mijzelf in op de plek waar ik staat. Zoals de benen nu voelen hoop ik te vechten voor een podium. In een grote ronde is alles speelbaar.”