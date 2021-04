Wilco Kelderman elfde in proloog Romandië: “Tevreden met mijn resultaat”

Wilco Kelderman was in de proloog van de Ronde van Romandië de beste Nederlander. De kopman van BORA-hansgrohe zette in Oron de elfde tijd neer, op zestien seconden van winnaar Rohan Dennis. Kelderman en zijn ploegleider kunnen leven met de prestatie, als opmaat naar een zware week.

“Het parcours was heel kort vandaag”, reageert Kelderman. “Maar het was belangrijk om mijn inspanning goed in te delen, zodat ik een goede tijd zou neerzetten en weinig tijd zou verliezen ten opzichte van de andere klassementsrenners. Ik ben tevreden met mijn resultaat en kijk uit naar de rest van de week.”

Ook ploegleider André Schulze is blij met het optreden van Kelderman. “Het was een solide prestatie vandaag. Wilco heeft zichzelf op een goede positie genesteld voor de aankomende etappes”, aldus Schulze. “Morgen kijken we uit naar een sprint en we hopen dat het een kans is voor Peter Sagan.”

De Slowaakse sprinter eindigde als 28ste in de proloog. “Het parcours paste mij niet echt, maar ik voelde me redelijk goed. Mijn conditie is aan het verbeteren en ik jaag op alle kansen die ik ga krijgen de komende etappes”, vertelt Sagan, die volgende week van start gaat in de Giro d’Italia.