Wilco Kelderman elfde in koninginnenrit: “Niet het resultaat waar ik voor kwam”

Wilco Kelderman begint op de tiende plaats in het algemeen klassement aan de afsluitende tijdrit in de Ronde van Romandië. Zaterdag kwam de Nederlander als elfde boven op Thyon 2000. “Dit is niet het resultaat waar ik voor kwam”, spreekt Kelderman na afloop.

“Ik was aan het overleven en probeerde er het beste van te maken. Het eerste gedeelte van de wedstrijd was nog wel draaglijk, maar op het einde was het echt verschrikkelijk koud. Ik was aan het afzien in de afdalingen, maar probeerde tot het einde te blijven knokken.”

Meer dan een tiende plaats zit er voor Kelderman waarschijnlijk niet in. De nummer negen in het klassement, Damiano Caruso, heeft al bijna een minuut voorsprong. “Maar morgen is een nieuwe dag en we gaan zien hoe ik deze week ga beëindigen.”