Wilco Kelderman: “Die twee seconden gaan niks uitmaken”

João Almeida wist in de finale van de zestiende etappe van de Giro d’Italia twee seconden uit te lopen op zijn naaste concurrent Wilco Kelderman. “Soms is de aanval de beste verdediging”, zo vertelde de Portugees na afloop. Kelderman maakt zich echter geen zorgen met het oog op de echt zware bergetappes.

Onderweg gebeurde er niet veel bij de favorieten, maar de finale in de straten van San Daniele del Friuli was het toch even opletten geblazen voor de klassementsrenners. “Het was een lange dag en er werd vandaag niet heel hard gereden. Ze hadden van mij wat harder mogen doorrijden, daar heb ik meer aan”, reageert Kelderman bij de NOS.

In de laatste kilometer moest de kopman van Team Sunweb nog een aanval pareren van Almeida. De Portugees bleek over meer explosiviteit te beschikken en wist aan de streep nog twee seconden te pakken. “Die klim was niet heel lang maar gewoon erg steil en explosief. Ik weet dat Almeida explosiever is, maar uiteindelijk gaat het niks uitmaken.”

“Het belangrijkste was om deze dag goed door te komen. De etappes van morgen en overmorgen zijn echt lastig. Twee seconden verliezen, dat gaat niks uitmaken. We krijgen nog etappes van tweehonderd kilometer waarin het lang bergop gaat. Dat is iets totaal anders.” Het verschil tussen beide kemphanen is nu 17 seconden in het voordeel van Almeida.