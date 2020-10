Almeida pakt twee seconden op Kelderman: “Het wordt ook een mentaal spel”

João Almeida wist in de finale van de zestiende etappe van de Giro d’Italia twee seconden uit te lopen op zijn naaste concurrent Wilco Kelderman. De Portugees zette in de steile finale Kelderman onder druk en pakte zo wat tijd. “Soms is de aanval de beste verdediging”, zegt hij na afloop.

Onderweg gebeurde er niet veel bij de favorieten, maar de finale in de straten van San Daniele del Friuli was technisch en soms steil. “Ik voelde mij goed”, aldus Almeida. “Ik probeerde het en waarom ook niet? Als het zo steil, dan verspeelt iedereen energie.”

“Het wordt steeds meer een mentaal spel”, geeft de rozetruidrager, die nu 17 seconden voorsprong heeft op Kelderman, toe. “Maar je moet de benen er voor hebben. Soms is die mind game ook belangrijk. Ik kan niet meer vertrouwen hebben dan nu. Het is te gek. Ik ben heel de ploeg dankbaar.”

Woensdag wacht een zware bergrit, waarin Almeida samen met Deceuninck-Quick-Step opnieuw zijn roze trui zal willen verdedigen. “Laten we kijken hoe ver ik kan geraken. Ik heb het vertrouwen zeker, maar ben ook op het ergste voorbereid. Er kan nog veel fout gaan.”