Wilco Kelderman debuteert met vijfde plek in Catalonië: “Veel beter dan verwacht”

Wilco Kelderman is bij zijn debuut voor BORA-hansgrohe als vijfde geëindigd in de Ronde van Catalonië. In de zware slotrit rond Barcelona hield de kopman, die begin dit jaar nog aangereden werd, stand in de top van het klassement. “Het gaat veel beter dan verwacht. Ik ben hier zo blij mee”, reageert Kelderman.

“Ik denk dat we een heel succesvolle Ronde van Catalonië hebben gehad als ploeg, met twee etappezeges en een goede uitslag in het klassement”, vertelt de Nederlander. “Dit is waarvoor we gekomen zijn en dat hebben we bereikt. We kunnen blij zijn met die prestaties.”

“Vandaag in de slotrit was het vol gas van start tot finish. Ik probeerde bij de andere klassementsrenners te blijven en dat lukte heel goed. Ik ben heel blij met hoe mijn herstel gaat na mijn ongeluk aan het Gardameer. Het gaat veel beter dan verwacht. Ik ben hier zo blij mee”, aldus Kelderman, die vijfde werd op 1.03 minuut van eindwinnaar Adam Yates.

Ook ploegleider André Schulze looft de prestaties van BORA-hansgrohe, dat etappezeges mocht vieren met Lennard Kämna en Peter Sagan. “We hebben onze doelen bereikt. De twee etappezeges waren geweldig, maar ook erg belangrijk. En de vijfde plaats in het klassement van Wilco is ook een erg mooi resultaat”, zegt Schulze.