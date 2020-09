Wilco Kelderman ‘best of the rest’ in de Tirreno: “Ik voelde me heel goed” woensdag 9 september 2020 om 20:50

Wilco Kelderman keek tevreden terug op zijn optreden in de derde etappe van Tirreno-Adriatico. In de lastige rit over onder meer de ultrasteile Poggio Murella moest in de slotfase enkel Michael Woods en Rafał Majka laten gaan.

“Het was een erg warme en lange dag in het zadel”, reageerde Kelderman na afloop. “Het was de hele dag op-en-neer en door het warme weer was het nog zwaarder. Naar de finale toe hebben de jongens echt goed werk geleverd om me vooraan in het peloton af te zetten. Dus toen we aan de steilste stukken begonnen, zat ik in goede positie. Ik kon Woods niet volgen toen hij aanviel, maar daarachter voelde ik me heel goed, dus de derde plaats is een mooi resultaat.”

Ploegleider Luke Roberts was trots op zijn Sunweb-ploeg. “Het was geweldig om het teamwork van de jongens te zien om Wilco in positie te brengen. Hij heeft laten zien dat hij in goede conditie is en dat hij met de besten mee kon. Hij was niet helemaal in staat om die twee jongens te volgen toen zij wegreden, maar liet zien dat hij de sterkste van de rest was. Dat is een heel goed teken en we kunnen vooruitkijken naar de komende dagen.”

Kelderman steeg in het klassement van de Tirreno naar de derde plaats, op 26 seconden van de nieuwe leider Michael Woods.