Wilco Kelderman baalt na 27e plaats: “Had gedacht dat ik hoger kon eindigen”

Bij Wilco Kelderman overheerste de teleurstelling na de eerste tijdrit in de Tour de France. In Laval klokte de kopman van BORA-hansgrohe pas de 27e tijd, op bijna twee minuten van winnaar Tadej Pogačar.

“Na de sterkte tijdrit in de Dauphiné had ik gedacht dat ik vandaag hoger kon eindigen”, liet hij na de etappe via zijn ploeg weten. “Ik moest mijn positie op de fiets iets aanpassen vanwege de wond op mijn elleboog. Helaas heeft dat zeker niet geholpen, want ik had ook het gevoel dat ik een beetje gedraaid op de fiets zat. Hoe dan ook, het is wat het is en ik zoek niet naar excuses. Mijn vermogen was oké en we moeten nog analyseren waar ik tijd heb verloren.”

In het klassement zakte de Nederlander van de vijfde naar de dertiende plaats. Toch is hij nog steeds optimistisch. “Omdat ik weet dat de vorm er is. Onze focus verschuift nu direct naar de eerste bergetappes dit weekend.”

Volgens ploegleider Enrico Poitschke is de 27e plaats in de daguitslag niet het resultaat waarop vooraf was gehoopt. “Wilco heeft nog steeds last van de gevolgen van zijn val in de eerste rit. De tijdverschillen liggen nog altijd dichtbij elkaar en alles is nog mogelijk. We moeten geconcentreerd blijven en als we geen fouten meer maken, hebben we nog veel mogelijkheden.”