Wielertransfers 2022: EOLO-Kometa

In de rubriek Wielertransfers zet WielerFlits de laatste geruchten en bevestigingen op een rij voor het wielerjaar 2022. Met vandaag nieuws over EOLO-Kometa.

EOLO-Kometa

EOLO-Kometa laat drie renners uit zijn opleidingsploeg Kometa U23 vast aan het bestaan van een profrenner proeven. Vanaf 1 augustus werken de Spanjaarden Vicente Hernaiz en David Martin en de Italiaan Davide Piganzoli namelijk een stage af bij het ProTeam.

Hernaiz (22) wordt door de ploeg omschreven als ‘een van de meest aanvallende renners van het Spaanse amateurpeloton’ en ontwikkelt zich tot een allrounder. Dit seizoen reed hij onder meer de Giro d’Italia voor beloften, waarin hij in de tweede etappe als negende over de streep kwam. Zijn landgenoot Martin (22) staat te boek als een sprinter en was vorige maand tiende op het Spaans U23-kampioenschap. Zijn roots liggen in het mountainbiken, sinds 2018 rijdt hij op de weg.

De Italiaan Piganzoli (19) was bij de junioren een goede tijdrijder, maar in zijn eerste jaar als U23-renner toonde hij zich al in de Spaanse beker en in de Giro voor beloften waar hij knap tiende was in het eindklassement.