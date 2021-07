Wielertransfers 2022: B&B Hotels p/b KTM

In de rubriek Wielertransfers zet WielerFlits de laatste geruchten en bevestigingen op een rij voor het wielerjaar 2022. Met vandaag nieuws over B&B Hotels p/b KTM.

B&B Hotels p/b KTM

De selectie van B&B Hotels p/b KTM wordt in het tweede deel van het seizoen aangevuld met drie stagiairs. Het Franse team geeft drie renners een kans om te ruiken aan het leven van een profwielrenner. Het gaat om Axel Laurance (20), Florian Dauphin (22) en Adrien Lagree (24). Laurance is de jongste van het stel en won vorige maand nog de slotrit in de Vredeskoers voor beloften.

De twee jaar oudere Dauphin maakte vorig jaar nog indruk met zilver op het Frans kampioenschap voor beloften en een derde plek in de U23-versie van Parijs-Tours. Lagree werd twee jaar geleden onder meer zeventiende op het Frans kampioenschap tijdrijden voor U23-renners en derde in een etappe van de Tour de Bretagne Cycliste.