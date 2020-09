Wielertransfers 2021: Tom Bohli, Biniyam Ghirmay, Mieke Docx vrijdag 25 september 2020 om 13:02

Het is 1 augustus geweest en dat betekent dat de transfercarrousel voor komend seizoen op volle toeren draait. In de rubriek Wielertransfers 2021 bundelt WielerFlits alle laatste nieuwtjes uit het peloton aangaande verschuivingen voor komend seizoen.

Tom Bohli

Cofidis is druk bezig om zich te versterken voor komend seizoen. De ploeg van manager Cédric Vasseur wist donderdag al de transfer van klimmer Rubén Fernández af te ronden, vandaag maakt Tom Bohli de overstap naar de Franse formatie. De 26-jarige Bohli verlaat UAE Emirates en tekent een contract voor twee seizoenen.

De Zwitser staat te boek als een hardrijder en Cofidis zou volgens L’Équipe op zoek zijn naar meerdere rouleurs om zo de ploeg rond klassementskopman Guillaume Martin te versterken. Bohli won vier jaar geleden de proloog van de Driedaagse van West-Vlaanderen, maar koerst de laatste jaren vooral in dienst.

“Ik heb met Cédric gesproken en ik kan niet wachten om het tenue van Cofidis te dragen. Ze zijn bezig met een veelbelovend project en ik vind het geweldig dat ik nu ook kan samenwerken met Elia Viviani.” Vasseur over zijn Zwitserse aanwinst. “Tom is een veelzijdige renner en een belangrijke kracht voor de kopmannen, maar we geloven dat hij zelf ook resultaten kan boeken.”

Biniyam Ghirmay

Biniyam Ghirmay hoeft zich geen zorgen te maken over zijn toekomst. De beloftevolle Eritreeër zal ook de komende vier(!) seizoenen uitkomen voor Nippo-Delko One Provence. De 20-jarige Ghirmay, die als een van de weinige renners Remco Evenepoel wist te verslaan in zijn tijd als junior, is bezig aan zijn eerste seizoen in dienst van de Franse formatie.

De snelle Ghirmay won begin dit jaar al twee etappes in La Tropicale Amissa Bongo, maar maakte ook al indruk op het Europese vasteland. Zo eindigde hij als tweede in de Trofeo Laigueglia en de Tour du Doubs en werd hij vierde in de Giro della Toscana. Hij was ook dichtbij een ritzege in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali.

Mieke Docx

Mieke Docx zal ook volgend jaar uitkomen voor Doltcini-Van Eyck Sport-Proximus. De 24-jarige renster heeft haar contract verlengd met één seizoen. Docx is bezig aan haar vierde seizoen bij de Belgische formatie. Ze werd afgelopen dinsdag nog achtste op het BK wielrennen in Anzegem.

Ze reed eerder dit jaar al grote wedstrijden als de Santos Women’s Tour Down Under, Omloop Het Nieuwsblad en de Tour de l’Ardèche. Ze is na vier profjaren nog altijd op zoek naar haar eerste overwinning op het hoogste niveau.