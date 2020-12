Wielertransfers 2021: Sebastian Schönberger, José Neves Fernandes

Het nieuwe jaar nadert met rasse schreden en dat betekent dat de plekjes bij wielerploegen schaars worden. Sommige renners zijn nog op zoek naar een nieuwe werkgever. In de rubriek Wielertransfers 2021 bundelt WielerFlits alle laatste nieuwtjes uit het peloton.

Sebastian Schönberger

Sebastian Schönberger zal ook volgend jaar uitkomen voor B&B Hotels p/b KTM. De 26-jarige Oostenrijker tekende eind 2019, na een Italiaans avontuur bij Neri Sottoli-Selle Italia-KTM, een contract bij de Franse formatie. Schönberger mocht afgelopen seizoen onder meer opdraven in Parijs-Nice, Strade Bianche en het Critérium du Dauphiné.

José Neves Fernandes

José Neves Fernandes reed de voorbije twee seizoenen voor Burgos-BH, maar keert nu weer terug naar zijn thuisland Portugal. De 25-jarige renner koerst in 2021 weer in het tenue van W52-FC Porto. Neves stapte eind 2017 met mooie adelbrieven (eindwinst in de Ronde van Portugal voor beloften) over naar W52-FC Porto.

Hij won in zijn eerste jaar al meteen de GP Internacional Torres Vedras en mocht eind 2018 zelfs stage lopen bij het grote EF Education. De Amerikaanse formatie besloot Neves uiteindelijk geen contract aan te bieden. In dienst van Burgos-BH wist Neves vervolgens maar niet de definitieve doorbraak te forceren.