Wielertransfers 2021: Roman Kreuziger, Astana, Mitchelton-Scott, Stephanie Morton

Het nieuwe jaar nadert en dat betekent dat de plekjes bij wielerploegen schaars worden. Sommige renners zijn nog naarstig op zoek naar een nieuwe werkgever. In de rubriek Wielertransfers 2021 bundelt WielerFlits alle laatste nieuwtjes uit het peloton.

Roman Kreuziger

De ervaren Tsjech Roman Kreuziger zal volgend seizoen de kleuren van Gazprom-RusVelo verdedigen. De 34-jarige komt over van NTT. “Ik kreeg een goede indruk van het management tijdens onze eerste online meetings. Er zijn op het moment heel veel goede renners op de markt, dus ik ben blij om een plaats in het team te hebben. “Ik hoop dat we een uitnodiging voor de Giro d’Italia ontvangen; daarin wil ik Ilnur Zakarin helpen om een goed klassement te rijden. Ik hoop ook eendagskoersen te rijden, waaronder mijn geliefde ardennenklassiekers. De olympische wegwedstrijd in Tokio is ook een groot doel voor me.”

Astana

Astana heeft twee nieuwe, twintigjarige Kazachen aan de selectie toegevoegd. Yevgeniy Fedorov en Gleb Brussenskiy zullen de komende twee jaar in het tenue van de WorldTour-ploeg rijden. Fedorov werd het afgelopen jaar tweede in het klassement van de Tour de Langkawi, terwijl hij ook een etappe won. Brussenkiy won bijna een rit in de Maleisische 2.HC-koers.

Naast de twee renners die overkomen van Vino-Astana Motors kondigde Astana ook liefst zes contractverlengingen aan. Yevgeniy Gidich en Vadim Pronskiy zijn in ieder geval de komende twee jaar te zien in het tenue van de Kazachstaanse WorldTour-ploeg. Dmitriy Gruzdev, Yuriy Natarovm, Nikita Stalnov en Artyom Zakharov zetten een krabbel onder een eenjarige contractverlenging.

Mitchelton-Scott

Ook bij Mitchelton-Scott worden contractverlengingen aangekondigd. Van vier Nieuw-Zeelanders, om precies te zijn. Dion Smith (27), Jack Bauer (35) en Sam Bewley (33) zijn de komende twee jaar zeker van een plek in het WorldTour-peloton. Georgia Williams (27) tekent voor een jaar extra bij bij de vrouwenploeg.

Axelle Bellaert

Axelle Bellaert houdt haar veldritcarrière voor bekeken. De 23-jarige Belgische – in 2019 nog nationaal kampioene bij de beloften – laat op social media weten dat ze het plezier in de sport heeft verloren en dat ze de tijd rijp acht om een andere weg in te slaan.

Lees meer op WielerFlits.BE.

Stephanie Morton

De Australische baanwielrenster Stephanie Morton is per direct gestopt. De 29-jarige werd in 2019 wereldkampioene op de teamsprint, maar heeft besloten haar carrière niet verder voort te zetten. “Het was geen eenvoudige beslissing. Gelukkig had ik de steun van het Australian Cycling Team doorheen dit hele proces, net als die van mijn familie en naaste vrienden”, zegt Morton in een persbericht van de Australische wielerbond.

Op de erelijst van Morton staan zeven WK-medailles, waaronder de gouden medaille op de teamsprint. Als tandempilote won ze in 2012 goud op de kilometer met Felicity Johnson. Daarnaast oogste ze successen bij Gemenebestspelen, nationale kampioenschappen en diverse internationale toernooien.