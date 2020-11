Wielertransfers 2021: Pablo Torres

Het nieuwe jaar nadert en dat betekent dat de plekjes bij wielerploegen schaars worden. Sommige renners zijn nog naarstig op zoek naar een nieuwe werkgever. In de rubriek Wielertransfers 2021 bundelt WielerFlits alle laatste nieuwtjes uit het peloton.

Pablo Torres

De Spanjaard Pablo Torres heeft op 32-jarige leeftijd besloten om een punt te zetten achter zijn carrière. Torres kwam in het verleden uit voor Burgos-BH en reed twee jaar geleden nog de Vuelta a España uit. Dit jaar ‘reed’ hij voor de continentale opleidingsploeg van ex-prof George Hincapie, al kwam hij door de coronacrisis nauwelijks in actie.

Torres won een jaar geleden nog een etappe in de Ronde van Japan en was ook eens succesvol in de Tour de Gironde, een Franse 2.2-rittenkoers. “Het moment is daar. Ik zal nu beginnen aan een nieuwe etappe in mijn leven. Het waren tien fantastische jaren en ik wil iedereen bedanken. Ik ben een gezegend mens”, zo laat hij weten via social media.