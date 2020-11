Wielertransfers 2021: Michael Gogl, Anthony Roux, Team Rupelcleaning

Het nieuwe jaar nadert en dat betekent dat de plekjes bij wielerploegen schaars worden. Sommige renners zijn nog naarstig op zoek naar een nieuwe werkgever. In de rubriek Wielertransfers 2021 bundelt WielerFlits alle laatste nieuwtjes uit het peloton.

Michael Gogl

Michael Gogl rijdt komend seizoen voor Qhubeka ASSOS, de opvolger van NTT Pro Cycling. Aan radsport-news.com bevestigde de Oostenrijkse klimmer, die deze maand 27 jaar werd, dat hij zijn huidige ploeg trouw blijft. Hij stapte een jaar geleden over van Trek-Segafredo naar het team van Douglas Ryder, waarvoor hij onder andere zijn opwachting maakte in de Tour de France. Een van zijn beste resultaten van het seizoen was zijn negende plaats in Strade Bianche.

Anthony Roux

Anthony Roux (33) kan opgelucht ademhalen. De afgelopen weken vreesde de Franse renner van Groupama-FDJ nog voor het einde van zijn profcarrière, maar inmiddels heeft hij zijn contract met een jaar verlengd. “Tijdens het seizoen liet de ploeg doorschemeren dat het beter zou zijn dat ik ergens anders heen zou gaan. Ik was geen prioriteit”, vertelt hij aan Le Républicain Lorrain. Maar zijn optreden in de Vuelta a España herstelde het vertrouwen van de ploegleiding.

“Ik ben blij met deze uitkomst. Ik had wat contacten, maar niet concreet. De coronacrisis maakte de situatie erg lastig voor de ploegen”, zegt de Franse wegkampioen van 2018. “Ik ben tevreden met mijn afgelopen seizoen. Ik had het vervelend gevonden als ik onder zulke omstandigheden had moeten stoppen, in de wetenschap dat ik me fysiek en mentaal nog goed voel. Ik kan nog altijd veel betekenen, ik wil hier niet stoppen!”

Le Champion de France 2018 Anthony Roux vivra en 2021 sa quatorzième saison sous nos couleurs. Il prolonge pour une année supplémentaire. pic.twitter.com/MSjVT7ckpt — Équipe Cycliste Groupama-FDJ (@GroupamaFDJ) November 20, 2020

Team Rupelcleaning

Met de bevestiging dat Iers kampioene Lara Gillespie de ploeg trouw blijft, heeft Rupelcleaning de selectie voor volgend seizoen rond. In totaal maken acht rensters, die nu al deel uitmaken van het Belgische clubteam ILLI-Bikes, mee de stap naar het continentale circuit. Het vrouwenteam telt negen nieuwkomers, onder wie Sara Van de Vel; de Belgische vice-kampioen tijdrijden komt over van Ciclotel.

Selectie Team Rupelcleaning voor 2021

Isabelle Beckers

Svenja Betz – nieuw

Verena Eberhardt

Claire Faber

Lara Gillespie

Mia Griffin

Antonia Gröndahl – nieuw

Gabriella Homer – nieuw

Amber Lacompte – nieuw

Ditte Lenseclaes

Lucy Mayrhofer – nieuw

Kelly Murphy – nieuw

Maja Perinović – nieuw

Trine Schmidt

Aline Seitz

Alice Sharpe – nieuw

Sara Van de Vel – nieuw