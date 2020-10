Wielertransfers 2021: Matteo Malucelli, Simon Sellier, Johan Le Bon vrijdag 2 oktober 2020 om 14:52

Het is 1 augustus geweest en dat betekent dat de transfercarrousel voor komend seizoen op volle toeren draait. In de rubriek Wielertransfers 2021 bundelt WielerFlits alle laatste nieuwtjes uit het peloton aangaande verschuivingen voor komend seizoen.

Matteo Malucelli

De Italiaanse sprinter Matteo Malucelli keert terug op het oude nest. De 26-jarige renner verlaat na twee seizoenen Caja Rural-Seguros RGA en heeft een contract getekend bij Androni Giocattoli-Sidermec. Malucelli reed eerder al in 2016 en 2017 voor de ploeg van de excentrieke teammanager Gianni Savio.

De rappe man wist tot op heden nog geen overwinningen te boeken voor zijn Spaanse werkgever. In dienst van Androni Giocattoli-Sidermec was Malucelli onder meer succesvol in de Vuelta Aragon en de Tour of China I.

Johan Le Bon

Johan Le Bon moet op zoek naar een andere werkgever voor 2021. De Franse hardrijder kreeg onlangs van de ploegleiding van B&B Hotels-Vital Concept te horen dat er geen plek meer voor hem is. In een interview met Le Télégramme is Le Bon duidelijk over de werkwijze van de ploeg. “Ik word het hele seizoen al aan het lijntje gehouden.”

De 29-jarige Le Bon begon zijn profcarrière bij Bretagne Schuller en reed vervolgens vijf jaar voor FDJ. De Fransman stapte met mooie adelbrieven over naar de profs, maar wist nooit echt door te breken. Wel boekte hij in 2015 een etappezege in de Eneco Tour, twee jaar later won hij de proloog van de Tour de l’Ain. Le Bon is bezig aan zijn derde seizoen voor B&B Hotels-Vital Concept.

Simon Sellier

De profcarrière van de 25-jarige Simon Sellier zit er alweer op, zo meldt Ouest France. De voor Total Direct Energie uitkomende Fransman heeft last van een vernauwde slagader en is genoodzaakt om zijn fiets aan de wilgen te hangen. Sellier maakte in 2018 zijn debuut voor de Franse formatie van manager Jean-René Bernaudeau.

Sellier was als belofte een vrij talentvolle en rappe klassiekerrenner. Zo verzamelde hij meerdere ereplaatsen in de Tour de l’Avenir, werd hij een keertje vierde in Gent-Wevelgem voor beloften en tiende in de U23-versie van Parijs-Roubaix. Bij de profs kwam hij niet verder dan een vijftiende stek in de Handzame Classic.

Benoît Jarrier

Sellier is niet de enige Fransman die afscheid neemt van de wielersport. Ook Benoît Jarrier zien we niet meer terug in het peloton. De 31-jarige renner begon zijn profloopbaan in 2013 bij Bretagne-Séché Environnement en koerst tegenwoordig voor Arkéa-Samsic. De sterke Jarrier wist de voorbije seizoenen mooie ereplaatsen bijeen te rapen.

Zo werd hij in 2012 (als renner van het continentale Véranda Rideau- Super U) en 2015 tweede in de Tro Bro Léon. Jarrier werd ook eens derde in de Route Adélie de Vitré en vierde in de Ster van Bessèges, maar een grote zege ontbreekt op zijn palmares.

Lotta Henttala

De Finse renster Lotta Henttala (31) zal in 2021 niet meer uitkomen voor Trek-Segafredo. De voormalig winnares van de Ronde van Vlaanderen en Gent-Wevelgem laat aan Finse media weten dat ze momenteel in onderhandeling is met een andere ploeg. Een openhartige Henttala geeft in een interview aan dat ze ook met serieuze depressies kampt.

Update – Franck Bonnamour

Een binnenlandse transfer voor Franck Bonnamour. De 25-jarige Fransman gaat volgens Le Télégramme zijn huidige ploeg Arkéa-Samsic inruilen voor B&B Hotels-Vital Concept. Bonnamour rijdt al sinds 2016, toen hij prof werd, bij Arkéa-Samsic en voorgangers.