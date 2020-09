Wielertransfers 2021: Mathias Frank zaterdag 19 september 2020 om 08:34

Het is 1 augustus geweest en dat betekent dat de transfercarrousel voor komend seizoen op volle toeren draait. In de rubriek Wielertransfers 2021 bundelt WielerFlits alle laatste nieuwtjes uit het peloton aangaande verschuivingen voor komend seizoen.

Mathias Frank

Mathias Frank (33) heeft zijn krabbel gezet onder een nieuwe verbintenis bij AG2R La Mondiale, die hem tot eind 2021 bij de Franse ploeg houdt. De Zwitser, die in 2016 een Vuelta-etappe won op de flanken van de Penyagolosa, is momenteel aan zijn vierde seizoen bezig bij het team van Vincent Lavenu. Frank wordt komend jaar herenigd met fietsconstructeur BMC, waarmee hij nog samenwerkte in zijn periode bij het BMC Racing Team, en Michael Schär en Greg Van Avermaet.

“Schär is haast mijn buurman en aan de koersen met Van Avermaet heb ik goede herinneringen overgehouden. Voor mij is de cirkel rond, ik kan niet wachten!”, aldus Frank.