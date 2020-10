Wielertransfers 2021: Markus Hoelgaard, Claudia Jongerius

Het nieuwe jaar nadert en dat betekent dat de plekjes bij wielerploegen schaars worden. Sommige renners zijn nog naarstig op zoek naar een nieuwe werkgever. In de rubriek Wielertransfers 2021 bundelt WielerFlits alle laatste nieuwtjes uit het peloton.

Markus Hoelgaard

Het Noorse Uno-X beschikt ook de komende seizoenen over Markus Hoelgaard (26). De sterke renner, die vorige maand in de Ronde van Luxemburg naar de tweede plaats koerste, verlengde namelijk zijn contract met twee jaar. “Samen met deze ploeg wil ik groeien. Alles begint pas net, we hebben een paar uitdagende jaren voor de boeg”, laat hij weten via het team.

Update – Claudia Jongerius

Chevalmeire heeft zich voor volgend seizoen versterkt met Claudia Jongerius (22), die daarmee de stap naar het profwielrennen zet. De Nederlandse komt over van WC De Sprinters Malderen. “Ik kan niet beschrijven wat ik op dit moment voel, maar ik ben vooral dankbaar en trots om vanaf 1 januari deel uit te maken van de Chevalmeire-ploeg”, schrijft ze op social media.

