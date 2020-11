Wielertransfers 2021: Kevyn Ista

Het nieuwe jaar nadert en dat betekent dat de plekjes bij wielerploegen schaars worden. Sommige renners zijn nog naarstig op zoek naar een nieuwe werkgever. In de rubriek Wielertransfers 2021 bundelt WielerFlits alle laatste nieuwtjes uit het peloton.

Kevyn Ista

Kevyn Ista keert komend seizoen niet terug in het profpeloton. Nadat hij geen nieuwe ploeg vond, besloot de renner, die zondag 36 jaar werd, een punt te zetten achter zijn zestienjarige carrière. In La Dernière Heure zegt hij trots te zijn op zijn carrière. Ista begon zijn loopbaan in 2005 bij RAGT Semence, waarna hij voor onder meer Agritubel, Cofidis, Accent Jobs en IAM Cycling reed. Sinds 2015 koerst hij voor Wallonie Bruxelles.

Ista won in 2006 de beloftenversie van de Ronde van Vlaanderen; bij de profs zegevierde hij twee keer. In 2008 won hij de Franse eendaagse Route Adélie de Vitré, een jaar later won hij een etappe in de Tour Méditerranéen.