Wielertransfers 2021: James Shaw, Paolo Tiralongo

Het nieuwe jaar nadert met rasse schreden en dat betekent dat de plekjes bij wielerploegen schaars worden. Sommige renners zijn nog op zoek naar een nieuwe werkgever. In de rubriek Wielertransfers 2021 bundelt WielerFlits alle laatste nieuwtjes uit het peloton.

James Shaw

James Shaw hoeft zich geen zorgen meer te maken over zijn toekomst. De 24-jarige Brit, die in het verleden reed voor Lotto Soudal en dit jaar uitkwam voor het Deense Riwal Securitas, koerst in 2021 voor Ribble Weldtite. De continentale formatie presenteerde eerder al Harry Tanfield, maar de tijdrijder kon alsnog terecht bij Qhubeka ASSOS.

Shaw werd dit jaar twintigste in de Saudi Tour, 23e in de Royal Bernard Drome Classic en kwam voor Groot-Brittannië uit op het WK wielrennen in Imola. “Ik heb bij Riwal Securitas weer het heilige vuur gevonden. Ik wil nu meer dan ooit mijn carrière voortzetten, aangezien het een vreemd jaar is”, liet hij eerder weten.

Paolo Tiralongo

Ex-renner Paolo Tiralongo was de voorbije jaren als staflid betrokken bij UAE Emirates, maar hoopt volgend jaar van waarde te zijn voor opleidingsploeg Velo Racing Team Palazzago. De komst van de 43-jarige Tiralongo is nu ook echt in kannen en kruiken, zo blijkt uit een interview met een lokale Italiaanse krant.

Tiralongo wordt bij Velo Racing Team Palazzago ploegleider en trainer van talentvolle renners. De ploeg reed afgelopen seizoen onder meer de Giro d’Italia U23 en de Piccolo Giro di Lombardia. Onder meer Filippo Conca (in 2021 en 2022 Lotto Soudal) kwam in zijn jeugdjaren twee seizoenen uit voor Palazzago.