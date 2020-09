Wielertransfers 2021: Enrico Battaglin, Eliot Lietaer, Quentin Jauregui maandag 21 september 2020 om 14:40

Het is 1 augustus geweest en dat betekent dat de transfercarrousel voor komend seizoen op volle toeren draait. In de rubriek Wielertransfers 2021 bundelt WielerFlits alle laatste nieuwtjes uit het peloton aangaande verschuivingen voor komend seizoen.

Enrico Battaglin

Na één seizoen bij Bahrain McLaren lijkt Enrico Battaglin weer te mogen vertrekken bij de WorldTour-ploeg. De 30-jarige Italiaan is volgens La Gazzetta dello Sport op weg naar zijn oude ploeg Bardiani-CSF-Faizanè. Battaglin reed van 2012-2015 al voor het Italiaanse ProTeam. Daar beleefde hij met twee etappezeges in de Giro ook zijn doorbraak, waarna hij de transfer maakte naar LottoNL-Jumbo.

Na drie jaar in Nederlandse dienst, met een derde ritoverwinning in de Giro als hoogtepunt, vertrok Battaglin in 2019 naar Katusha-Alpecin. Die ploeg stopte ermee na dat seizoen, waarna Bahrain McLaren hem oppikte. Dit seizoen behaalde Battaglin tot nu toe twee top-10-plaatsen: afgelopen week werd hij zevende in de Coppa Sabatini en achtste in de Giro dell’Appennino.

Eliot Lietaer

B&B Hotels-Vital Concept heeft Eliot Lietaer binnengehengeld voor 2021. De 30-jarige coureur vertrekt na drie jaar bij Bingoal-Wallonie Bruxelles. Daarvoor kwam Lietaer zes seizoenen uit voor Sport Vlaanderen-Baloise.

Bij B&B Hotels-Vital Concept komt hij meerdere landgenoten tegen, waaronder Jens Debusschere. Mogelijk treft Lietaer bij het Franse ProTeam ook Quentin Jauregui. De Fransman komt volgens Het Nieuwsblad over van AG2R La Mondiale.