Wielertransfers 2021: Edwin Ávila, Karel Vacek

Het nieuwe jaar nadert en dat betekent dat de plekjes bij wielerploegen schaars worden. Sommige renners zijn nog naarstig op zoek naar een nieuwe werkgever. In de rubriek Wielertransfers 2021 bundelt WielerFlits alle laatste nieuwtjes uit het peloton.

Edwin Ávila

Burgos-BH heeft Edwin Ávila (30) aangetrokken. De Colombiaan, die van het continentale Israel Cycling Academy overkomt, wordt het speerpunt van de Spaanse ploeg in de sprint. “We vinden het belangrijk om renners te hebben die goed kunnen aankomen. Edwin kan het middengebergte, wanneer het peloton wordt uitgedund, goed aan en kan zich goed positioneren in zulke etappes”, aldus sportief directeur Rubén Pérez.

Voorlopige selectie Burgos-BH voor 2021

Edwin Ávila

Carlos Canal

Isaac Cantón

Jezús Ezquerra

Ángel Fuentes

Ángel Madrazo

Alex Molenaar

Ander Okamika

Felipe Orts

Juan Felipe Osorio

Pelayo Sanchez

Karel Vacek

Karel Vacek (20) keert komend jaar terug in het profpeloton. Dat vertelde Rossella Dileo, manager van zijn ploeg Colpack Ballan, aan het Italiaanse Tuttobiciweb. De getalenteerde Tsjech koerste in 2019 al bij de profploeg Hagens Berman Axeon, maar deed een stap terug naar het continentale circuit nadat hij weinig koersen kon rijden. In zijn juniorentijd vocht Vacek regelmatig duels uit met Remco Evenepoel. Het is nog niet duidelijk naar welk team hij vertrekt.