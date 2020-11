Wielertransfers 2021: Edward Ravasi

Het nieuwe jaar nadert en dat betekent dat de plekjes bij wielerploegen schaars worden. Sommige renners zijn nog naarstig op zoek naar een nieuwe werkgever. In de rubriek Wielertransfers 2021 bundelt WielerFlits alle laatste nieuwtjes uit het peloton.

Edward Ravasi

Na vier seizoenen bi UAE Emirates zet Edward Ravasi (26) zijn carrière voort bij EOLO-Kometa, de Spaanse continental die in 2021 toetreedt tot het pro-continentale circuit. “Een geweldige kans en geen stap terug in mijn carrière, verre van”, laat Ravasi weten via zijn nieuwe team. “Ik heb er alle vertrouwen in dat ik een stap vooruit kan zetten.”

Vorig seizoen brak de Italiaan zijn dijbeen in de Vuelta a Burgos, waardoor zijn wielerjaar meteen voorbij was. “Het was geen fijne blessure en ik moest hard werken om te herstellen en terug te keren. Uiteindelijk is dat een verloren tijd geweest. En dit jaar moesten we veel werken voor onze sterke kopmannen bij UAE. Het was niet het beste jaar om wat van jezelf te laten zien.”

Ivan Basso, sportief manager bij EOLO-Kometa, is blij met zijn nieuwe aanwinst. “We geloven dat hij tot mooie dingen in staat is. In de belangrijkste beloftenkoers, de Tour de l’Avenir, reed hij altijd met de besten mee. Inmiddels heeft hij vier jaar ervaring in de WorldTour. Ik denk dat hij, net als bij de beloften, een van de beste renners van het peloton kan worden.”