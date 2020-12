Wielertransfers 2021: Daniel Turek, Mathias Le Turnier, Frantisek Sisr

Het nieuwe jaar nadert en dat betekent dat de plekjes bij wielerploegen schaars worden. Sommige renners zijn nog naarstig op zoek naar een nieuwe werkgever. In de rubriek Wielertransfers 2021 bundelt WielerFlits alle laatste nieuwtjes uit het peloton.

Daniel Turek

Israel Start-Up Nation neemt afscheid van een renner die de oprichting van de ploeg in 2015 nog heeft meegemaakt. Daniel Turek, die dit jaar al werd gestald bij de opleidingsploeg van de Israëlische formatie, moet na zes seizoenen trouwe dienst op zoek naar een nieuwe werkgever voor 2021.

De 27-jarige Tsjech heeft volgens Israel Start-Up Nation ‘een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de ploeg’. Turek wist dit jaar nog naar enkele top 10-plaatsen te fietsen in Poolse rittenkoersen.

Mathias Le Turnier

Mathias Le Turnier is nog altijd op zoek naar een nieuwe werkgever voor komend seizoen. De 25-jarige Fransman kreeg van de ploegleiding van Cofidis te horen dat er geen plek meer voor hem is. “Ik wil de ploeg bedanken voor vijf mooie jaren”, zo laat Le Turnier weten via Twitter. “We hebben goede en minder goede tijden meegemaakt

“Ik heb nog steeds geen contract voor 2021, maar heb de moed nog niet opgegeven. Ik geloof nog steeds in een kans om mijn avontuur in het profpeloton voort te zetten.” Le Turnier mocht dit jaar nog de Giro d’Italia betwisten namens Cofidis en finishte als tachtigste in het eindklassement.

František Sisr

František Sisr heeft op 27-jarige leeftijd besloten om zijn fiets aan de wilgen te hangen. De Tsjech kwam dit jaar uit voor het continentale Elkov-Kasper, maar reed in het verleden voor het ProContinentale CCC Sprandi Polkowice en was heel even stagiair bij (toen nog) Etixx-Quick Step.

Sisr was twee jaar geleden nog de beste in de Ronde van Drenthe, voor Belgen Dries De Bondt en Preben Van Hecke. Een jaar later pakte hij de Tsjechische wegtitel door af te rekenen met onder meer Petr Vakoč.

Gustavo César Veloso

Een opvallende transfer in het Portugese circuit. Gustavo César Veloso kiest op zijn veertigste nog voor een nieuw avontuur bij Atum General-Tavira. De ervaren Spanjaard verlaat W52-FC Porto, dat schier onklopbaar is in eigen land. Veloso reed sinds de oprichting van W52-FC Porto in 2013 voor de formatie.

Veloso, die eigenlijk zou afzwaaien na het voorbije seizoen maar zich bedacht, werd dit jaar nog knap tweede in de Volta a Portugal, achter zijn (voormalige) ploegmaat Amaro Antunes. Veloso won de proloog in Fafe en wist ook de snelste tijd te klokken in de afsluitende tijdrit in Lissabon.