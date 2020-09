Wielertransfers 2021: Cofidis maandag 28 september 2020 om 14:47

Het is 1 augustus geweest en dat betekent dat de transfercarrousel voor komend seizoen op volle toeren draait. In de rubriek Wielertransfers 2021 bundelt WielerFlits alle laatste nieuwtjes uit het peloton aangaande verschuivingen voor komend seizoen.

Cofidis

Rémy Rochas rijdt de komende twee seizoenen in het rood en wit van Cofidis. De 24-jarige Fransman komt over van Nippo-Delko One Provence en voegt zich bij de nieuwe klimploeg rondom kopman Guillaume Martin. Rochas werd kort na de coronabreak knap vierde in de Sibiu Tour, waar hij bergop lange tijd de Gregor Mühlberger en Patrick Konrad kon volgen.

Rochas is bezig aan zijn tweede seizoen bij Nippo-Delko One Provence. In 2016 was hij al eens stagiair bij AG2R La Mondiale, maar dat resulteerde niet in een profcontract. Nu maakt de klimmer alsnog de overstap naar de WorldTour. Cofidis trok eerder al Rubén Fernández, Tom Bohli en Szymon Sajnok aan voor 2021.