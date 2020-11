Wielertransfers 2021: Burgos-BH

Het nieuwe jaar nadert en dat betekent dat de plekjes bij wielerploegen schaars worden. Sommige renners zijn nog naarstig op zoek naar een nieuwe werkgever. In de rubriek Wielertransfers 2021 bundelt WielerFlits alle laatste nieuwtjes uit het peloton.

Burgos-BH

Burgos-BH geeft Juan Antonio López-Cózar (26) een nieuwe kans in het profpeloton. De Spaanse renner, die goed uit de voeten kan in het middengebergte, koerste in 2019 al eens bij de profs met Euskadi-Murias, maar toen die ploeg ophield te bestaan verdween ook López-Cózar. Maar na een seizoen bij het Manuela Fundación Bike Team, keert hij nu terug als professional.

“Ik ben erg blij om weer prof te worden en ik ben de ploeg dankbaar voor het vertrouwen”, vertelt López-Cózar, die met name in Spaanse eendagswedstrijden als de Ordiziako Klasika meermaals kort eindigde, via zijn nieuwe team. “Dit is een geweldige kans en ik wil in de koers laten zien wat ik waard ben.”