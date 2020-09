Wielertransfers 2021: Arkéa-Samsic, Mikel Iturria, Total Direct Energie vrijdag 4 september 2020 om 12:26

Het is 1 augustus geweest en dat betekent dat de transfercarrousel voor komend seizoen op volle toeren draait. In de rubriek Wielertransfers 2021 bundelt WielerFlits alle laatste nieuwtjes uit het peloton aangaande verschuivingen voor komend seizoen.

Mikel Iturria

We beginnen met een renner die zijn contract heeft verlengd bij zijn huidige ploeg. Mikel Iturria zal ook in 2021 en 2022 koersen voor Fundación Euskadi. De 28-jarige renner is bezig aan zijn eerste seizoen bij de oranje formatie. Vorig jaar kwam hij nog uit voor Euskadi-Murias, maar die ploeg bestaat inmiddels niet meer.

Iturria wist in 2019 de eerste profzege uit zijn carrière te boeken. De renner won meteen in de Vuelta a España, na een knappe solo in de elfde etappe naar Urdax-Dantxarinea.

Arkéa-Samsic

De Franse formatie Arkéa-Samsic heeft zich weten te versterken met de pas 19-jarige Markus Pajur. De piepjonge Est staat te boek als een beloftevolle sprinter. Zo wist hij dit jaar al naar enkele ereplaatsen te snellen in de Baltic Chain Tour (2.2), gevolgd door een vierde plek op het EK voor beloften in Plouay.

Pajur won na een kletsnat kampioenschap de sprint voor de vierde plaats, voor de nieuwe Nederlandse sprintsensatie Olav Kooij. Pajur tekent voor twee jaar bij de ploeg van onder meer Nairo Quintana, Warren Barguil en Nacer Bouhanni.

Total Direct Energie

Goed nieuws voor Matthieu Burgaudeau: de 21-jarige Fransman zal twee jaar langer uitkomen voor Total Direct Energie. De jonge Fransman maakte in 2019 zijn debuut voor de Franse formatie en is op dit moment actief in de Tour de France. Burgaudeau was zelfs al eens mee in een vroege ontsnapping.

Eerder meldde het Franse ProTeam ook al de contractverlengingen van kopmannen Niki Terpstra, Anthony Turgis en onlangs nog Niccolò Bonifazio.

Amelia Sharpe

Tot slot hebben we nog een nieuwtje vanuit het vrouwenpeloton. Amelia Sharpe zal volgend jaar namelijk beginnen aan een profavontuur. De 19-jarige Britse heeft getekend bij het Nederlandse NXTG Racing, de ploeg van onder meer Rozemarijn Ammerlaan, Shari Bossuyt en Britt Knaven.