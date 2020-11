Wielertransfers 2021: Matthew Gibson, Andrea Guardini

Het nieuwe jaar nadert en dat betekent dat de plekjes bij wielerploegen schaars worden. Sommige renners zijn nog naarstig op zoek naar een nieuwe werkgever. In de rubriek Wielertransfers 2021 bundelt WielerFlits alle laatste nieuwtjes uit het peloton.

Matthew Gibson

Matthew Gibson (24) verdwijnt na twee seizoenen uit het profcircuit. De Britse sprinter verkast van Burgos-BH naar het continentale Ribble Weldtite, waar hij zijn ervaring en sprintvaardigheid met de rest van de ploeg moet gaan delen. “Dat ik niet mijn beste seizoen had in 2019 en ik nauwelijks koerste in 2020, heeft me het gevoel gegeven dat ik wat moet bewijzen.”

“Ik train alweer en ben erg gemotiveerd om het seizoen in de best mogelijke conditie te beginnen, zodat ik al in de eerste wedstrijden een goede indruk kan achterlaten. Gelukkig wil een ploeg als Ribble Weldtite renners zoals ik de gelegenheid geven, die ik nodig heb om door te groeien naar het WorldTour-niveau, dat altijd mijn doel voor de lange termijn is geweest.”

Andrea Guardini

Andrea Guardini (31) acteert ook komend seizoen in het continentale circuit. De oud-renner van onder meer Astana en UAE Emirates deed vorig jaar een stap terug naar Giotti Victoria, waar de Italiaanse sprinter nu zijn contract met een jaar heeft verlengd. Afgelopen seizoen was hij twee keer succesvol in de Ronde van Roemenië en reed hij meerdere ereplaatsen bijeen in de Ronde van Hongarije.

Zijn teammanager Stefano Giuliani denkt dat Guardini nog wel een toekomst heeft bij de profs. “Ondanks de verandering van niveau heeft Andrea zich herpakt en zijn plaats gevonden in de ploeg, wat een grote wil en toewijding laat zien. Ik ben er zeker van dat hij in de juiste omgeving nog altijd kan bewijzen dat hij dat hij waarde kan zijn voor een ProTeam of een WorldTour-ploeg”, aldus Giuliani.