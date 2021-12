Wielertenues 2022: SD Worx voegt geel en roze toe aan tenue

SD Worx heeft het nieuwe tenue voor 2022 gepresenteerd. De contouren van het shirt van de ploeg van Demi Vollering blijven gelijk, maar een aantal kleuren zijn toegevoegd. Zo zien we een gele tint op de linkerbouw en een roze tint op de linkerschouder en -buik.

Vergeleken met het vorige tenue is de paarse kleur meer naar de achtergrond is gedrukt. Dat is een logisch gevolg van de verwarring die dit jaar ontstond in het vrouwenpeloton: meerdere ploegen reden in een paars tenue en waren daardoor moeilijk van elkaar te onderscheiden.

“Meer kleuren om nog harder te stralen”, schrijft de ploeg in het persbericht, waarna het zich afvraagt: “Hot or not?”

This is the new Team SD Worx shirt in 2022. More colours to shine more. Hot or not? #wespraksuccess#teamsdworx pic.twitter.com/iokXP3DC2H — Team SD Worx (@teamsdworx) December 21, 2021