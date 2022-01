Wielertenues 2022: Liv Racing Xstra houdt vast aan kleurstelling

Never change a winning kit, they say… De rensters van Liv Racing Xstra zijn in het nieuwe seizoen wederom te herkennen aan de paarse shirts waarop een bloem prijkt. De enige verandering is de toevoeging van het embleem van Xstra Digital Storage, de nieuwe partner en aandeelhouder van het Women’s WorldTeam.

Liv Racing Xstra nam deze winter afscheid van kopvrouw Lotte Kopecky, die naar Team SD Worx verkaste. De Belgische won afgelopen jaar onder andere etappes in de Trophée des Grimpeuses, de Ceratizit Challenge en de Thüringen Ladies Tour, een rit en het klassement in de Lotto Belgium Tour en Le Samyn des Dames. Ook Sofia Bertizzolo (UAE Team ADQ), Evy Kuijpers (Human Powered Health), Soraya Paladin en Pauliena Rooijakkers (beiden Canyon-SRAM) vertrokken.

Daartegenover staat de komst van de Italiaanse baan- en wegwielrenster Rachelle Barbieri, de Amerikaanse Ayesha McGowan, Tsjechisch wegkampioene Tereza Neumanova (Women Cycling Sport), de Italiaanse Katia Ragusa (A.R. Monex) en de Nederlandse vrouwen Eva Buurman (Team TIBCO-SVB), Silke Smulders (Lotto Soudal Ladies), Quinty Ton (GT Krush Tunap) en Amber van der Hulst (Parkhotel Valkenburg).

